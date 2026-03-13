BMW Aktie
|80,98EUR
|-0,32EUR
|-0,39%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 93 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) werde sich auch in diesem Jahr voraussichtlich verringern, schrieb Patrick Hummel am Donnerstagabend. Der Optimismus des Autobauers mit Blick auf China und Importzölle berge zudem Risiken./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:36 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Neutral
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
80,96 €
|
Abst. Kursziel*:
11,17%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
80,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,14%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
