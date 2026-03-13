BMW Aktie

80,98EUR -0,32EUR -0,39%
BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.03.2026 11:23:35

BMW Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 93 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) werde sich auch in diesem Jahr voraussichtlich verringern, schrieb Patrick Hummel am Donnerstagabend. Der Optimismus des Autobauers mit Blick auf China und Importzölle berge zudem Risiken./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:36 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Neutral
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
80,96 € 		Abst. Kursziel*:
11,17%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
80,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,14%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BMW AG

mehr Nachrichten