Linde Aktie
|433,60EUR
|8,40EUR
|1,98%
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
Linde Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Linde von 455 auf 525 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Linde sei angesichts der gegenwärtig schwierigen Marktbedingungen besser aufgestellt als andere Unternehmen aus der Rohstoffbranche, schrieb Jeffrey Zekauskas am Donnerstagabend. Die Kunden aus dem US-Chemiesektor dürften operativ zulegen, um von höheren Exportpreisen zu profitieren. Die Inflation der Rohstoffpreise dürfte zu einem gewissen Grad an die Kunden des Herstellers industriell genutzter Gase weitergereicht werden./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 23:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Overweight
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 525,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 490,41
|
Abst. Kursziel*:
7,05%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 490,41
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,05%
|
Analyst Name::
Jeffrey Zekauskas
|
KGV*:
-
