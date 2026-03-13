Daimler Truck Aktie
|43,34EUR
|-0,22EUR
|-0,51%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Harry Martin sieht die Aktien des Nutzfahrzeugherstellers weiter skeptisch, wie er am Donnerstagabend in seinem Rückblick auf die Geschäftszahlen schrieb. Zuletzt habe sich die Auftragslage zwar verbessert, und das Management halte weniger schlimme Auswirkungen der US-Zölle als bisher erwartet für möglich. Doch dem Kursanstieg seit dem dritten Quartal stünden gesunkene Ergebniserwartungen (EPS) gegenüber. Zudem werde die Aktie mit einem geringeren Abschlag zum Wettbewerber Volvo als in der Vergangenheit gehandelt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
41,55 €
|
Abst. Kursziel*:
-18,17%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
43,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21,55%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
|
09:33
|Warburg Research: Buy für Daimler Truck-Aktie (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|Daimler Truck-Aktie dennoch mit Plus: Nutzfahrzeughersteller mit deutlichem Ergebnisrückgang (dpa-AFX)
|
12.03.26
|Overweight für Daimler Truck-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse (finanzen.at)
|
12.03.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Daimler Truck auf 'Buy' - Ziel 50 Euro (dpa-AFX)
|
12.03.26
|ROUNDUP 2: Daimler Truck kämpft weiter mit US-Markt - Aktie weiter erholt (dpa-AFX)
|
12.03.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.at)