AB InBev Aktie

63,00EUR 0,60EUR 0,96%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

13.03.2026 11:24:08

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev nach Gesprächen mit dem Chef Michel Doukeris mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Buy" belassen. Der Bierbrauer sei zuversichtlich, dass sich die Volumina wieder erholen, schrieb Sanjeet Aujla am Donnerstagnachmittag. Die Trends in China seien positiv und das Wetter in der Absatzregion Lateinamerika vorteilhaft./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 16:36 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
77,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
62,96 € 		Abst. Kursziel*:
22,30%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
63,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,22%
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Nachrichten

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Analysen
11:24 AB InBev Buy UBS AG
12.03.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
26.02.26 AB InBev Buy UBS AG
20.02.26 AB InBev Kaufen DZ BANK
16.02.26 AB InBev Hold Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 63,06 1,06% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

