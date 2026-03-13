Nutrien Aktie
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WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Der Iran-Krieg wirke sich nur vorübergehend und nicht strukturell auf die Düngemittelmärkte aus, schrieb Andrew Wong am Donnerstag. Die Branchenaktien preisten bereits ein Szenario eines längeren Krieges ein, bei dem die Preise bis 2026 und bis Anfang 2027 auf einem hohen Niveau bleiben dürften./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 13:50 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 13:50 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
$ 80,00
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Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 83,10
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Abst. Kursziel*:
-3,73%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
$ 83,27
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Abst. Kursziel aktuell:
-3,93%
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Analyst Name::
Andrew Wong
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KGV*:
-
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