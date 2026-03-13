Linde Aktie

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WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762

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13.03.2026 13:13:26

Linde Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Linde mit einem Kursziel von 537 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Für die Industriegasehersteller Linde, Air Liquide und Air Products wären knappheitsbedingte Höchstpreise für Helium im Zuge des Iran-Kriegs nach dem Gegenwind im vergangenen Jahr positiv, schrieb James Hooper in seiner Betrachtung der Chemie- und Halbleiterbranche vom Donnerstagabend. Für letztere betonte er, Infineon habe gut diversifizierte Lieferketten und keine direkten Abhängigkeiten von Lieferanten aus dem Nahen Osten./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 20:25 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Linde plc Outperform
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 537,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 490,41 		Abst. Kursziel*:
9,50%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 497,61 		Abst. Kursziel aktuell:
7,92%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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