Zalando Aktie
|24,16EUR
|1,84EUR
|8,24%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Zalando mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler profitiere bereits vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) und habe beruhigende Jahreszahlen sowie ein überraschend gutes bereinigtes operatives Ergebnis (EBit) für das Schlussquartal berichtet, schrieb Anne Critchlow in ihrem am Freitag vorliegenden Rückblick. Angesichts der angehobenen bereinigten Ebit-Prognose für 2026 habe sie ihre entsprechende Schätzung ebenfalls nach oben revidiert./rob/gl/ag
