Zalando Aktie

23,52EUR 1,20EUR 5,38%
Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.03.2026 13:47:06

Zalando Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Zalando von 23 auf 25 Euro angehoben und die Aktien von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft. Nach einem deutlichen Kursrückgang seien Chancen und Risiken der Aktie nun ausgewogener, schrieb William Woods am Donnerstagabend in seiner Neubewertung. Auch die Gewinnschätzungen seien in den vergangenen 12 Monaten sichtbar zurückgekommen. Dazu habe das Management des Online-Modehändlers begonnen, Mittel an die Aktionäre auszuschütten, und der Barmittelzufluss habe sich verbessert. Woods bevorzugt aber weiterhin Inditex und Next./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Market-Perform
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
23,33 € 		Abst. Kursziel*:
7,16%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
23,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,29%
Analyst Name::
William Woods 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Zalando

mehr Nachrichten