FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zalando nach Jahreszahlen von 36 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Online-Händler habe den "KI-Turbo" gezündet, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Künstliche Intelligenz sorge für eine stetige Verbesserung des Kundenerlebnisses und der Effizienz. Zalando sei solide in die Frühjahrssaison gestartet, und der Ausblick auf das laufende Jahr sei optimistisch. Die Finanzmittel würden aktionärsfreundlich verwendet./rob/la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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