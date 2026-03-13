Zalando Aktie

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Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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13.03.2026 15:29:40

Zalando Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zalando nach Jahreszahlen von 36 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Online-Händler habe den "KI-Turbo" gezündet, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Künstliche Intelligenz sorge für eine stetige Verbesserung des Kundenerlebnisses und der Effizienz. Zalando sei solide in die Frühjahrssaison gestartet, und der Ausblick auf das laufende Jahr sei optimistisch. Die Finanzmittel würden aktionärsfreundlich verwendet./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Kaufen
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
23,64 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
23,47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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