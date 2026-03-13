Zalando Aktie
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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zalando nach Jahreszahlen von 36 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Online-Händler habe den "KI-Turbo" gezündet, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Künstliche Intelligenz sorge für eine stetige Verbesserung des Kundenerlebnisses und der Effizienz. Zalando sei solide in die Frühjahrssaison gestartet, und der Ausblick auf das laufende Jahr sei optimistisch. Die Finanzmittel würden aktionärsfreundlich verwendet./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Kaufen
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Unternehmen:
Zalando
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
23,64 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
23,47 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Thomas Maul
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KGV*:
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