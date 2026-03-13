K+S Aktie

18,48EUR 0,77EUR 4,35%
K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

13.03.2026 11:35:10

K+S Sell

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat K+S mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Sell" belassen. Der Düngerkonzern habe ein ordentliches Quartal hinter sich, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Geschäftszahlen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe den Konsens übertroffen und seine weitgehend erfüllt. Die Auswirkungen des Iran-Kriegs seien ein wichtiger Faktor./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S AG Sell
Unternehmen:
K+S AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
18,37 € 		Abst. Kursziel*:
-45,56%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
18,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-45,89%
Analyst Name::
Tristan Lamotte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu K+S AG

