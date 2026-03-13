Daimler Truck Aktie
|43,34EUR
|-0,22EUR
|-0,51%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 53 auf 49 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Fabio Hölscher passte in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die vorgelegten Zahlen sein Bewertungsmodell für den Nutzfahrzeugbauer an - vor allem im Hinblick auf Nachfragetrends, Zölle und der Ausgliederung der Asiensparte. Die Ergebnisse und den Ausblick bewertet der Experte vor dem Hintergrund einer starken Auftragsdynamik jedoch positiv./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
49,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41,55 €
|
Abst. Kursziel*:
17,93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,06%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
|
09:33
|Warburg Research: Buy für Daimler Truck-Aktie (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|Daimler Truck-Aktie dennoch mit Plus: Nutzfahrzeughersteller mit deutlichem Ergebnisrückgang (dpa-AFX)
|
12.03.26
|Overweight für Daimler Truck-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse (finanzen.at)
|
12.03.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Daimler Truck auf 'Buy' - Ziel 50 Euro (dpa-AFX)
|
12.03.26
|ROUNDUP 2: Daimler Truck kämpft weiter mit US-Markt - Aktie weiter erholt (dpa-AFX)
|
12.03.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.at)