Daimler Truck Aktie

43,34EUR -0,22EUR -0,51%
Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.03.2026 08:42:21

Daimler Truck Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 53 auf 49 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Fabio Hölscher passte in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die vorgelegten Zahlen sein Bewertungsmodell für den Nutzfahrzeugbauer an - vor allem im Hinblick auf Nachfragetrends, Zölle und der Ausgliederung der Asiensparte. Die Ergebnisse und den Ausblick bewertet der Experte vor dem Hintergrund einer starken Auftragsdynamik jedoch positiv./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
41,55 € 		Abst. Kursziel*:
17,93%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,06%
Analyst Name::
Fabio Hölscher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Daimler Truck

mehr Nachrichten