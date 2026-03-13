RWE Aktie
|56,42EUR
|1,12EUR
|2,03%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat RWE mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die fundamental stärkste Anlagegeschichte im Energiesektor habe Bestand, schrieb Olly Jeffery in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Jahreszahlen hätten die Erwartungen übertroffen, und die neuen mittel- bis langfristigen Ziele entsprächen weitgehend den Markterwartungen. Üblicherweise plane das Unternehmen konservativ - dies dürfte auch für die aktuellen Ziele gelten. Die erhofften neuen Ankündigungen zu Rechenzentren habe es nicht gegeben./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55,46 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,52%
|
Analyst Name::
Olly Jeffery
|
KGV*:
-
