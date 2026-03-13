RWE Aktie

56,42EUR 1,12EUR 2,03%
RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.03.2026 11:25:24

RWE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat RWE mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die fundamental stärkste Anlagegeschichte im Energiesektor habe Bestand, schrieb Olly Jeffery in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Jahreszahlen hätten die Erwartungen übertroffen, und die neuen mittel- bis langfristigen Ziele entsprächen weitgehend den Markterwartungen. Üblicherweise plane das Unternehmen konservativ - dies dürfte auch für die aktuellen Ziele gelten. Die erhofften neuen Ankündigungen zu Rechenzentren habe es nicht gegeben./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
55,46 € 		Abst. Kursziel*:
-0,83%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
56,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,52%
Analyst Name::
Olly Jeffery 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RWE AG St.

mehr Nachrichten