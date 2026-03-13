Henkel vz. Aktie

70,26EUR -0,90EUR -1,26%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

13.03.2026 11:36:43

Henkel vz Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Eine ansprechende Bewertung und gesenkte Erwartungen an das laufende Jahr böten dem Aktienkurs Unterstützung, schrieb Guillaume Delmas in seinem am Freitag veröffentlichten Kommentar. Gleichzeitig nähmen die Unsicherheiten aber zu, zumal Wettbewerber auf sich verschlechternde Konsumtrends in Europa hinwiesen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Neutral
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
69,94 € 		Abst. Kursziel*:
1,52%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
70,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,05%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

