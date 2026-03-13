ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Eine ansprechende Bewertung und gesenkte Erwartungen an das laufende Jahr böten dem Aktienkurs Unterstützung, schrieb Guillaume Delmas in seinem am Freitag veröffentlichten Kommentar. Gleichzeitig nähmen die Unsicherheiten aber zu, zumal Wettbewerber auf sich verschlechternde Konsumtrends in Europa hinwiesen./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.