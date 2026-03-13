United Internet Aktie

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WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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13.03.2026 13:56:51

United Internet Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard nahm am Freitag Stellung zu einem Medienbericht aus Spanien, wonach Telefonica Gespräche über eine Übernahme der United-Internet-Tochter 1&1 auf Eis gelegt haben soll. Mit Verweis auf die in dem Artikel genannten Begründung schenkt er der Nachricht aber keinen Glauben. Eine Konsolidierung bleibe am deutschen Telekom-Markt weiterhin ein realistisches Szenario./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Internet AG Equal Weight
Unternehmen:
United Internet AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
26,04 € 		Abst. Kursziel*:
-3,99%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
26,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,43%
Analyst Name::
Mathieu Robilliard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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