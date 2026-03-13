United Internet Aktie
|26,16EUR
|-1,02EUR
|-3,75%
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
United Internet Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard nahm am Freitag Stellung zu einem Medienbericht aus Spanien, wonach Telefonica Gespräche über eine Übernahme der United-Internet-Tochter 1&1 auf Eis gelegt haben soll. Mit Verweis auf die in dem Artikel genannten Begründung schenkt er der Nachricht aber keinen Glauben. Eine Konsolidierung bleibe am deutschen Telekom-Markt weiterhin ein realistisches Szenario./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Equal Weight
|
Unternehmen:
United Internet AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
26,04 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,99%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
26,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,43%
|
Analyst Name::
Mathieu Robilliard
|
KGV*:
-
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