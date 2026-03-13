Fraport Aktie
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WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach einer angekündigten Neuausrichtung der Dividendenpolitik auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Der Flughafenbetreiber will seine Ausschüttungen künftig am bestehenden Schuldenberg ausrichten. Die sich daraus ergebende, künftige Ausschüttungsquote liege über der aktuellen Markterwartung, schrieb Elodie Rall am Freitag. Insofern wertete die Expertin die Nachricht als weiteren positiven Faktor für die Entwicklung der Aktionärsrenditen./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 15:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 15:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
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Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
83,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
73,50 €
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Abst. Kursziel*:
12,93%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
70,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,32%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
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