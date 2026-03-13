Fraport Aktie

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Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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13.03.2026 17:32:19

Fraport Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach einer angekündigten Neuausrichtung der Dividendenpolitik auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Der Flughafenbetreiber will seine Ausschüttungen künftig am bestehenden Schuldenberg ausrichten. Die sich daraus ergebende, künftige Ausschüttungsquote liege über der aktuellen Markterwartung, schrieb Elodie Rall am Freitag. Insofern wertete die Expertin die Nachricht als weiteren positiven Faktor für die Entwicklung der Aktionärsrenditen./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 15:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 15:27 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
73,50 € 		Abst. Kursziel*:
12,93%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
70,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,32%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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