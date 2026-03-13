Zalando Aktie

24,06EUR 1,74EUR 7,80%
Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

13.03.2026 11:28:38

Zalando Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Zalando mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler habe das vergangene Jahr erfreulich zu Ende gebracht, schrieb Adam Cochrane in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Zudem liege die Mitte der Zielspanne für 2026 über den Erwartungen. Aktienkurs und Bewertung hätten sich indes in den vergangenen 12 Monaten wegen KI-Sorgen, die anhalten dürften, von der Geschäftsentwicklung abgekoppelt. Doch Zalando nehme in diesem Bereich eine wichtige Rolle ein./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23,33 € 		Abst. Kursziel*:
41,45%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24,06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,16%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Zalando

