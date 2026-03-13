Zalando Aktie
|24,06EUR
|1,74EUR
|7,80%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Zalando mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler habe das vergangene Jahr erfreulich zu Ende gebracht, schrieb Adam Cochrane in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Zudem liege die Mitte der Zielspanne für 2026 über den Erwartungen. Aktienkurs und Bewertung hätten sich indes in den vergangenen 12 Monaten wegen KI-Sorgen, die anhalten dürften, von der Geschäftsentwicklung abgekoppelt. Doch Zalando nehme in diesem Bereich eine wichtige Rolle ein./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
