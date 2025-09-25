Covestro Aktie

58,30EUR 0,10EUR 0,17%
Covestro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40KY2 / ISIN: DE000A40KY26

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
25.09.2025 12:40:26

Covestro Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Covestro mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire liegt mit seiner Schätzung für das operative Ergebnis des dritten Quartals um 13 Prozent unter dem Konsens. Dies schrieb er am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht des Kunststoffkonzerns Ende Oktober. Auch für das Gesamtjahr ist er um 12 Prozent skeptischer./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Covestro AG Inhaber-Akt Zum Verkauf eingereichte I-Aktien Neutral
Unternehmen:
Covestro AG Inhaber-Akt Zum Verkauf eingereichte I-Aktien 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
58,20 € 		Abst. Kursziel*:
6,53%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
58,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,35%
Analyst Name::
Geoff Haire 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Covestro AG Inhaber-Akt Zum Verkauf eingereichte I-Aktienmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Covestro AG Inhaber-Akt Zum Verkauf eingereichte I-Aktienmehr Analysen

12:40 Covestro Neutral UBS AG
15.09.25 Covestro Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Covestro AG Inhaber-Akt Zum Verkauf eingereichte I-Aktien 58,10 -0,17% Covestro AG Inhaber-Akt Zum Verkauf eingereichte I-Aktien

Aktuelle Aktienanalysen

13:21 LANXESS Halten DZ BANK
13:20 Hennes & Mauritz AB Hold Deutsche Bank AG
12:52 Evonik Hold Jefferies & Company Inc.
12:40 Mercedes-Benz Group Halten DZ BANK
12:40 Covestro Neutral UBS AG
12:35 Volkswagen Halten DZ BANK
12:05 BMW Kaufen DZ BANK
10:46 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:45 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:44 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:40 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:10 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
10:05 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:03 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:01 Intesa Sanpaolo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:00 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:59 Iberdrola Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:57 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:56 LANXESS Sell Goldman Sachs Group Inc.
09:52 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:49 Knorr-Bremse Hold Deutsche Bank AG
09:47 Iberdrola Hold Deutsche Bank AG
09:47 ABB Sell Deutsche Bank AG
09:44 Volvo AB Buy Deutsche Bank AG
09:13 Gerresheimer Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09:01 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
08:58 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
08:55 KWS SAAT Buy Warburg Research
08:52 OMV kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:43 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
08:29 KWS SAAT Add Baader Bank
08:11 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:11 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:10 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:10 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:09 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:55 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:54 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:23 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.25 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
24.09.25 TotalEnergies Buy UBS AG
24.09.25 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 Iberdrola Buy UBS AG
24.09.25 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.25 Gerresheimer Halten DZ BANK
24.09.25 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
24.09.25 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
24.09.25 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.25 Dürr Buy Baader Bank
24.09.25 Knorr-Bremse Buy UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen