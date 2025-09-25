Covestro Aktie
|58,30EUR
|0,10EUR
|0,17%
WKN DE: A40KY2 / ISIN: DE000A40KY26
Covestro Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Covestro mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire liegt mit seiner Schätzung für das operative Ergebnis des dritten Quartals um 13 Prozent unter dem Konsens. Dies schrieb er am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht des Kunststoffkonzerns Ende Oktober. Auch für das Gesamtjahr ist er um 12 Prozent skeptischer./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Covestro AG Inhaber-Akt Zum Verkauf eingereichte I-Aktien Neutral
|
Unternehmen:
Covestro AG Inhaber-Akt Zum Verkauf eingereichte I-Aktien
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
62,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
58,20 €
|
Abst. Kursziel*:
6,53%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
58,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,35%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
