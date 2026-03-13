Brenntag Aktie
|49,23EUR
|0,72EUR
|1,48%
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Brenntag mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Der Chemikalienhändler habe ein schwaches Quartal hinter sich, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den endgültigen Geschäftszahlen. Das wichtigste Thema sei der Iran-Krieg./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
46,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
49,27 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,64%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
49,23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,56%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
