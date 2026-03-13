LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 71,50 Euro auf "Overweight" belassen. Eine Veranstaltung in Amsterdam habe mehr Klarheit geschaffen hinsichtlich der hauseigenen Entwicklung und Nutzung von Künstlicher Intelligenz, schrieb Andrew Ross am Donnerstag. Er ist zuversichtlich, dass die Internet-Beteiligungsgesellschaft für eine von KI mitbestimmte Zukunft gut positioniert ist./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 21:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.