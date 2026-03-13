Prosus Aktie

46,57EUR 1,30EUR 2,86%
Prosus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

13.03.2026 10:01:30

Prosus Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 71,50 Euro auf "Overweight" belassen. Eine Veranstaltung in Amsterdam habe mehr Klarheit geschaffen hinsichtlich der hauseigenen Entwicklung und Nutzung von Künstlicher Intelligenz, schrieb Andrew Ross am Donnerstag. Er ist zuversichtlich, dass die Internet-Beteiligungsgesellschaft für eine von KI mitbestimmte Zukunft gut positioniert ist./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 21:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
Unternehmen:
Prosus N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
71,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
46,15 € 		Abst. Kursziel*:
54,95%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
46,57 € 		Abst. Kursziel aktuell:
53,55%
Analyst Name::
Andrew Ross 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Prosus N.V.

