BMW Aktie
|81,06EUR
|-0,24EUR
|-0,30%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 104 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autobauer habe im vergangenen Quartal enttäuscht, und auch das Abwärtspotenzial für die diesjährigen Konsensschätzungen zum Kerngeschäft dürften auf wenig Begeisterung gestoßen sein, schrieb Tim Rokossa in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Geschäftszahlen. Allerdings dürften die Erwartungen schon vorab gesunken sein, und die Gewinnmargen seien im Branchenvergleich beeindruckend. Margen und Kosten dürften sich mit der neuen Elektroauto-Generation "Neue Klasse" weiter verbessern./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
80,54 €
|
Abst. Kursziel*:
24,16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
81,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,37%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
