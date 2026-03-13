BMW Aktie

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

13.03.2026 10:46:01

BMW Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 104 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autobauer habe im vergangenen Quartal enttäuscht, und auch das Abwärtspotenzial für die diesjährigen Konsensschätzungen zum Kerngeschäft dürften auf wenig Begeisterung gestoßen sein, schrieb Tim Rokossa in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Geschäftszahlen. Allerdings dürften die Erwartungen schon vorab gesunken sein, und die Gewinnmargen seien im Branchenvergleich beeindruckend. Margen und Kosten dürften sich mit der neuen Elektroauto-Generation "Neue Klasse" weiter verbessern./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Buy
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
80,54 € 		Abst. Kursziel*:
24,16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
81,06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,37%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

