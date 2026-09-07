CTS Eventim Aktie

57,05EUR -1,65EUR -2,81%
CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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07.09.2026 15:41:33

CTS Eventim Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 94 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal des Eventvermarkters sei von vielen Variablen beeinflusst worden, schrieb Annick Maas in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Gesamtbild habe das Unternehmen aber strukturell überzeugt mit dem Wachstum aus eigener Kraft im Ticketing-Bereich. Alle Augen seien nun im November auf den Kapitalmarkttag gerichtet, wenn eine klar formulierte Strategie zur Kapitalverteilung wichtig wäre. In ihrem Modell geht die Expertin konservativer an die kommenden Jahre heran./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 13:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
57,10 € 		Abst. Kursziel*:
48,86%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
57,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48,99%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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15:41 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
11:11 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
26.08.26 CTS Eventim Kaufen DZ BANK
24.08.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
21.08.26 CTS Eventim Buy UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

CTS Eventim 57,05 -2,81% CTS Eventim

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16:10 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
15:41 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
15:32 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
11:19 Unilever Hold Deutsche Bank AG
11:13 Infineon Buy Deutsche Bank AG
11:11 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
10:16 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
09:04 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
09:04 ASOS Equal Weight Barclays Capital
09:03 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:03 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:02 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:00 Deutsche Bank Buy Warburg Research
08:18 Infineon Buy Warburg Research
08:09 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:03 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:54 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:46 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:15 E.ON Buy UBS AG
07:11 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
06:44 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
06:43 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
06:43 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
06:28 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 init innovation in traffic systems Buy Warburg Research
04.09.26 OMV verkaufen Barclays Capital
04.09.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
04.09.26 Engie Market-Perform Bernstein Research
04.09.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
04.09.26 BioNTech Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.09.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
04.09.26 Shell Overweight Barclays Capital
04.09.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
04.09.26 Eni Overweight Barclays Capital
04.09.26 BP Overweight Barclays Capital
04.09.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
04.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
04.09.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
04.09.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
04.09.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
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