CTS Eventim Aktie
|57,05EUR
|-1,65EUR
|-2,81%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 94 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal des Eventvermarkters sei von vielen Variablen beeinflusst worden, schrieb Annick Maas in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Gesamtbild habe das Unternehmen aber strukturell überzeugt mit dem Wachstum aus eigener Kraft im Ticketing-Bereich. Alle Augen seien nun im November auf den Kapitalmarkttag gerichtet, wenn eine klar formulierte Strategie zur Kapitalverteilung wichtig wäre. In ihrem Modell geht die Expertin konservativer an die kommenden Jahre heran./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 13:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
85,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
57,10 €
|
Abst. Kursziel*:
48,86%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
57,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48,99%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
|
17:58
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
17:04
|ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für CTS Eventim auf 85 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX im Plus (finanzen.at)
|
11:22
|EQS-PVR: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
04.09.26
|MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel hätte eine Investition in CTS Eventim von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: MDAX notiert im Plus (finanzen.at)
Analysen zu CTS Eventim
|15:41
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|11:11
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|15:41
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|11:11
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|15:41
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|11:11
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|CTS Eventim
|57,05
|-2,81%
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|16:14
|Unilever Outperform
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|16:13
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|16:13
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|16:12
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16:11
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|16:10
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|15:41
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|15:32
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|11:19
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|11:13
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|11:11
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|10:16
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:04
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|09:04
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|09:03
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:03
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:02
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:00
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|08:18
|Infineon Buy
|Warburg Research
|08:09
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:03
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:54
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:15
|E.ON Buy
|UBS AG
|07:11
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06:28
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets