Beiersdorf Aktie

75,78EUR -0,44EUR -0,58%
Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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07.09.2026 16:10:52

Beiersdorf Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Ein Team um den Analysten Callum Elliott tauschte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie Erfahrungen hinsichtlich Erfolgen und Misserfolgen großer Marken aus. Wichtige Kriterien, die darüber entscheiden, seien Investitionen, Innovation und Agilität ? und letztlich ihre Relevanz für die Verbraucher. Beiersdorf bleibe im Konsumgüterbereich eine Aktie, die weiterhin konstruktiv beurteilt wird./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 16:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 01:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
75,78 € 		Abst. Kursziel*:
25,36%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
75,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,36%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Beiersdorf AG

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16:10 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
01.09.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
18.08.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
12.08.26 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 75,78 -0,58% Beiersdorf AG

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16:12 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
16:11 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
16:10 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
15:41 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
15:32 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
11:19 Unilever Hold Deutsche Bank AG
11:13 Infineon Buy Deutsche Bank AG
11:11 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
10:16 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
09:04 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
09:04 ASOS Equal Weight Barclays Capital
09:03 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:03 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:02 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:00 Deutsche Bank Buy Warburg Research
08:18 Infineon Buy Warburg Research
08:09 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:03 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:54 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:46 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:15 E.ON Buy UBS AG
07:11 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
06:44 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
06:43 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
06:43 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
06:28 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 init innovation in traffic systems Buy Warburg Research
04.09.26 OMV verkaufen Barclays Capital
04.09.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
04.09.26 Engie Market-Perform Bernstein Research
04.09.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
04.09.26 BioNTech Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.09.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
04.09.26 Shell Overweight Barclays Capital
04.09.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
04.09.26 Eni Overweight Barclays Capital
04.09.26 BP Overweight Barclays Capital
04.09.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
04.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
04.09.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
04.09.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
04.09.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
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