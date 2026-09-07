Beiersdorf Aktie
|75,78EUR
|-0,44EUR
|-0,58%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Ein Team um den Analysten Callum Elliott tauschte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie Erfahrungen hinsichtlich Erfolgen und Misserfolgen großer Marken aus. Wichtige Kriterien, die darüber entscheiden, seien Investitionen, Innovation und Agilität ? und letztlich ihre Relevanz für die Verbraucher. Beiersdorf bleibe im Konsumgüterbereich eine Aktie, die weiterhin konstruktiv beurteilt wird./tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 16:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 01:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
75,78 €
|
Abst. Kursziel*:
25,36%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
75,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,36%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
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|18.08.26
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|12.08.26
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|RBC Capital Markets
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|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|75,78
|-0,58%
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|15:32
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|11:19
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|11:13
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|11:11
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|10:16
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:04
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|09:04
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|09:03
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:03
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:02
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:00
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|08:18
|Infineon Buy
|Warburg Research
|08:09
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:03
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:54
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:15
|E.ON Buy
|UBS AG
|07:11
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06:28
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets