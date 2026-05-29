CTS Eventim Aktie

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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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29.05.2026 08:11:36

CTS Eventim Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Outperform" belassen. Der Tickethändler und Eventveranstalter habe das Jahr gut begonnen, schrieb Annick Maas am Donnerstagabend nach den Quartalszahlen. Vor allem das Geschäft mit Live-Events in den USA habe dabei geholfen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 17:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 17:24 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
60,85 € 		Abst. Kursziel*:
54,48%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
61,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
53,59%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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