NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Outperform" belassen. Der Tickethändler und Eventveranstalter habe das Jahr gut begonnen, schrieb Annick Maas am Donnerstagabend nach den Quartalszahlen. Vor allem das Geschäft mit Live-Events in den USA habe dabei geholfen./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 17:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 17:24 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.