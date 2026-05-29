CTS Eventim Aktie
|61,20EUR
|2,20EUR
|3,73%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
29.05.2026 08:11:36
CTS Eventim Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Outperform" belassen. Der Tickethändler und Eventveranstalter habe das Jahr gut begonnen, schrieb Annick Maas am Donnerstagabend nach den Quartalszahlen. Vor allem das Geschäft mit Live-Events in den USA habe dabei geholfen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 17:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 17:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
94,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
60,85 €
|
Abst. Kursziel*:
54,48%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
61,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53,59%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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