Daimler Truck Aktie
|40,71EUR
|-0,02EUR
|-0,05%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Underperform" belassen. Die Produktions- und Exportdaten aus Mexiko für Mai lägen im Einklang mit dem Umsatzausblick der Schwaben für das zweite Quartal, schrieb Harry Martin am Donnerstag. Für Daimler Truck seien sie besonders aussagekräftig, da etwa 60 Prozent ihrer Absatzvolumina in den USA aus Mexiko importiert werde./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
42,54 €
|
Abst. Kursziel*:
-17,72%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
40,71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,03%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|40,77
|0,10%
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|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:10
|Alzchem Group Buy
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|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:04
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|STMicroelectronics Buy
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|09:35
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:34
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|RBC Capital Markets
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Kering Sell
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|Goldman Sachs Group Inc.
|07:10
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|07:08
|Oracle Buy
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|07:07
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|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
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|Goldman Sachs Group Inc.
|07:00
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|UniCredit Overweight
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|JP Morgan Chase & Co.
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|10.06.26
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