Daimler Truck Aktie

40,71EUR -0,02EUR -0,05%
Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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11.06.2026 12:12:42

Daimler Truck Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Underperform" belassen. Die Produktions- und Exportdaten aus Mexiko für Mai lägen im Einklang mit dem Umsatzausblick der Schwaben für das zweite Quartal, schrieb Harry Martin am Donnerstag. Für Daimler Truck seien sie besonders aussagekräftig, da etwa 60 Prozent ihrer Absatzvolumina in den USA aus Mexiko importiert werde./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:31 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
42,54 € 		Abst. Kursziel*:
-17,72%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
40,71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14,03%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12:12 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
05.06.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
03.06.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
03.06.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

Daimler Truck 40,77 0,10% Daimler Truck

Aktuelle Aktienanalysen

12:12 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
11:40 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:03 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:10 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
10:04 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
10:04 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
10:03 Alstom Hold Deutsche Bank AG
10:03 STMicroelectronics Buy Deutsche Bank AG
09:35 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
09:34 Oracle Buy UBS AG
09:32 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
09:31 Vestas Wind Systems A-S Outperform Bernstein Research
09:31 RWE Market-Perform Bernstein Research
09:31 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
09:26 Kontron Buy Warburg Research
09:07 Oracle Buy Deutsche Bank AG
09:07 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
07:31 BP Outperform RBC Capital Markets
07:31 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
07:30 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:22 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
07:19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:11 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:10 Volvo AB Buy UBS AG
07:08 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
07:07 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:05 Porsche vz. Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:00 Vodafone Group Equal Weight Barclays Capital
10.06.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.06.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.06.26 Continental Kaufen DZ BANK
10.06.26 K+S Halten DZ BANK
10.06.26 Verbund Sell Deutsche Bank AG
10.06.26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.06.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.06.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
10.06.26 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
10.06.26 easyJet Hold Deutsche Bank AG
10.06.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
10.06.26 Danone Overweight Barclays Capital
10.06.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
10.06.26 Unilever Overweight Barclays Capital
10.06.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
10.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
10.06.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
10.06.26 Hermès Outperform RBC Capital Markets
10.06.26 Beiersdorf Equal Weight Barclays Capital
10.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
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