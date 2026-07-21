Allianz Aktie
|422,30EUR
|1,90EUR
|0,45%
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz von 380 auf 430 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kamran M Hossain erhöhte am Dienstag seine Schätzungen für den operativen Gewinn in diesem Jahr um vier Prozent. Die Anhebung des Kursziels resultiere aus vorteilhafteren langfristigen Annahmen und einer leichten Reduzierung der Annahmen für die Kapitalkosten, schrieb er angesichts der am 7. August anstehenden Zahlen des Versicherers für das zweite Quartal./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Neutral
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
430,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
420,60 €
|
Abst. Kursziel*:
2,23%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
422,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,82%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Allianz
|
20.07.26
|Autoreparaturen werden immer teurer - Allianz macht Druck - Aktie höher (dpa-AFX)
|
20.07.26
|EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
20.07.26
|EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
17.07.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.07.26
|DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allianz-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
16.07.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.07.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 gibt nach (finanzen.at)
|
15.07.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)