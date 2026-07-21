HSBC Holdings Aktie
|17,59EUR
|0,24EUR
|1,37%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC vor Zahlen zum zweiten Quartal von 1370 auf 1380 Pence moderat angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Alles in allem stimmten die Entwicklung auf den asiatischen Märkten und ein stabiles Zinsumfeld zuversichtlich für HSBC und Standard Chartered, schrieb Kian Abouhossein in einem Ausblick am Dienstag. Er erhöhte für HSBC die Annahmen für das Ergebnis je Aktie im Zeitraum 2026 bis 2028 um jeweils rund zwei Prozent./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 17:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
13,80 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
14,87 £
|
Abst. Kursziel*:
-7,21%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
14,92 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,49%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
09:29
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
20.07.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
20.07.26
|Schwacher Handel in London: So steht der FTSE 100 am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
20.07.26
|Anleger in London halten sich zurück: So performt der FTSE 100 am Montagmittag (finanzen.at)
|
20.07.26
|LSE-Handel FTSE 100 fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.at)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: HSBC stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
17.07.26
|Handel in London: FTSE 100 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.07.26
|Handel in London: FTSE 100 gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
Analysen zu HSBC Holdings plc
|09:37
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|09:37
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|10.04.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:37
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|17,57
|1,27%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:49
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|10:39
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|10:08
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|09:52
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:38
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:37
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:37
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:35
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:34
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:33
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09:27
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|09:26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09:08
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:38
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|IBM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:05
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|07:20
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|20.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Microsoft Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.07.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.07.26
|Merck Buy
|UBS AG
|20.07.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG