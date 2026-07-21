Volvo AB Aktie
|30,75EUR
|0,25EUR
|0,82%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volvo nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 321 schwedischen Kronen belassen. Diese seien solide gewesen, schrieb Nicolai Kempf am Dienstag. Herausgeragt hätten die Auftragseingänge des Nutzfahrzeugherstellers. Mit höheren Prognosen der Schweden für den Lkw-Markt in der Europäischen Union sei nicht zu rechnen gewesen, eher schon für den nordamerikanischen Markt./bek/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Hold
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
321,00 SEK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
30,62 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
338,70 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo AB (B)
Analysen zu Volvo AB (B)
|10:50
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|09:37
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:50
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|09:37
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|26.06.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|07.07.26
|Volvo AB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|10:50
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|09:37
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|30,82
|1,05%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:11
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|11:51
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11:47
|Delivery Hero Equal Weight
|Barclays Capital
|11:19
|Befesa Buy
|UBS AG
|10:55
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|10:50
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:49
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|10:39
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|10:08
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|09:52
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:38
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:37
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:37
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:35
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:34
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:33
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09:27
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|09:26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09:08
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:38
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|IBM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:05
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|07:20
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|20.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Microsoft Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank