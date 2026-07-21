Sartorius vz. Aktie

218,20EUR -17,80EUR -7,54%
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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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21.07.2026 18:33:18

Sartorius vz Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Papiere des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius auf "Outperform" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. "Kein Grund zur Panik", schrieb Delphine Le Louet am Dienstag nach den Quartalszahlen des US-Konkurrenten Danaher und den darauf folgenden Kurseinbruch der Sartorius-Aktien./rob/ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:51 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Outperform
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
284,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
219,20 € 		Abst. Kursziel*:
29,56%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
218,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,16%
Analyst Name::
Delphine Le Louet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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