NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Papiere des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius auf "Outperform" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. "Kein Grund zur Panik", schrieb Delphine Le Louet am Dienstag nach den Quartalszahlen des US-Konkurrenten Danaher und den darauf folgenden Kurseinbruch der Sartorius-Aktien./rob/ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:51 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:51 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.