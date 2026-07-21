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WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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21.07.2026 08:56:25

Novartis Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Die Schweizer hätten die Erwartungen übertroffen, die Jahresziele aber nicht angehoben, schrieb Justin Smith in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) im Kerngeschäft in diesem Jahr dürften nun im unteren einstelligen Prozentbereich steigen./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 06:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 06:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Market-Perform
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
125,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
124,98 CHF 		Abst. Kursziel*:
0,02%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
125,38 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,30%
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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