NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Die Schweizer hätten die Erwartungen übertroffen, die Jahresziele aber nicht angehoben, schrieb Justin Smith in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) im Kerngeschäft in diesem Jahr dürften nun im unteren einstelligen Prozentbereich steigen./rob/bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 06:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 06:02 / UTC



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