Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

17,22EUR 0,24EUR 1,38%
Nordea Bank Abp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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21.07.2026 09:33:20

Nordea Bank Abp Registered Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea nach Investorentreffen mit dem Finanzchef der skandinavischen Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,10 Euro belassen. Der Manager habe seine Zuversicht in die Wachstumsaussichten zum Ausdruck gebracht, schrieb Alexander Demetriou am Dienstag. Die Gespräche hätten sich auf das Vorankommen auf dem norwegischen Markt sowie auf die Stärke des Geldhauses im Geschäft mit Unternehmenskrediten konzentriert./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
20,10 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17,10 € 		Abst. Kursziel*:
17,51%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,72%
Analyst Name::
Alexander Demetriou 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09:33 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
06.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
24.06.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Nordea Bank Abp Registered Shs 17,22 1,38% Nordea Bank Abp Registered Shs

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10:46 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
10:45 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
10:39 Fraport Equal Weight Barclays Capital
10:08 Fraport Market-Perform Bernstein Research
09:52 Richemont Buy Deutsche Bank AG
09:39 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
09:38 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:37 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
09:37 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:36 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:35 Ryanair Outperform Bernstein Research
09:34 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
09:33 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
09:30 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:27 easyJet Market-Perform Bernstein Research
09:27 Ryanair Outperform Bernstein Research
09:26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
09:26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
09:08 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
08:56 Novartis Market-Perform Bernstein Research
08:38 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
08:29 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
08:29 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
08:28 IBM Buy Jefferies & Company Inc.
08:16 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
08:11 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
08:07 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:05 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:21 Redcare Pharmacy Buy Warburg Research
07:20 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
20.07.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 Netflix Kaufen DZ BANK
20.07.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
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20.07.26 KWS SAAT Add Baader Bank
20.07.26 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
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