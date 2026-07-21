Boeing Aktie
|184,78EUR
|1,58EUR
|0,86%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing vor den Quartalsbilanzen aus der Luftfahrt- und Rüstungsbranche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Boeing werde die Prognose für die freien operativen Barmittel in diesem Jahr wohl nicht erhöhen, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sowohl Boeing als auch Airbus dürften sich aber deutlich positiv äußern zu den Lieferketten und den Auslieferungen./bek/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 02:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 02:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 275,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 209,48
|
Abst. Kursziel*:
31,28%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 209,48
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,28%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
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|20.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:55
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|184,78
|0,86%
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|UBS AG
|10:55
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|10:50
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:49
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|10:39
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|10:08
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|09:52
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:38
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:37
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:37
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:35
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:34
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:33
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09:27
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|09:26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09:08
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:38
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|IBM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:05
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|07:20
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|20.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Microsoft Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank