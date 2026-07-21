Fresenius Aktie

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WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

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21.07.2026 14:03:55

Fresenius SECo Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Nach einem ermutigenden ersten Quartal gebe es noch Aufwärtspotenzial, schrieb James Vane-Tempest in einer Vorschau am Dienstag. Das Ernährungsgeschäft Kabi könne profitabler werden und bei dem Krankenhausbetreiber Helios sorge die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung für mehr Klarheit./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43,29 € 		Abst. Kursziel*:
27,05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,97%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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