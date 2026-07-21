NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Nach einem ermutigenden ersten Quartal gebe es noch Aufwärtspotenzial, schrieb James Vane-Tempest in einer Vorschau am Dienstag. Das Ernährungsgeschäft Kabi könne profitabler werden und bei dem Krankenhausbetreiber Helios sorge die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung für mehr Klarheit./rob/bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.