Fresenius Aktie
|43,66EUR
|0,91EUR
|2,13%
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Fresenius SECo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Nach einem ermutigenden ersten Quartal gebe es noch Aufwärtspotenzial, schrieb James Vane-Tempest in einer Vorschau am Dienstag. Das Ernährungsgeschäft Kabi könne profitabler werden und bei dem Krankenhausbetreiber Helios sorge die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung für mehr Klarheit./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43,29 €
|
Abst. Kursziel*:
27,05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,97%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
10:04
|DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.07.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX steigt letztendlich (finanzen.at)
|
20.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
20.07.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
20.07.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verliert nachmittags (finanzen.at)
|
20.07.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX am Montagmittag freundlich (finanzen.at)
|
20.07.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX notiert am Montagmittag im Plus (finanzen.at)
|
20.07.26
|Fresenius-Aktie profitiert: Analysten setzen auf Gewinnplus und höhere Prognose (dpa-AFX)