RWE Aktie
|58,26EUR
|0,62EUR
|1,08%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Seine Gespräche mit Investoren signalisierten, dass der Markt hinsichtlich der Einpreisung höherer Rohstoffpreise im Vorfeld einer vollständigen Wiedereröffnung der Straße von Hormus weiterhin unsicher sei, schrieb Javier Garrido in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das decke sich mit der Einschätzung der Rohstoffanalysten von JPMorgan, die für das dritte oder vierte Quartal mit höheren europäischen Gaspreisen rechneten. Dies berge die Chance steigender und volatilerer Strompreise im vierten Quartal 2026 und im ersten Quartal 2027, was den Erzeugern und integrierten Energieunternehmen zu höheren Gewinnen verhelfen dürfte. Er sieht RWE, Engie, Naturgy und Centrica am besten positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 19:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
57,72 €
|
Abst. Kursziel*:
12,61%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
58,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,57%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
|
20.07.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX steigt letztendlich (finanzen.at)
|
20.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
20.07.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
20.07.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verliert nachmittags (finanzen.at)
|
20.07.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX notiert am Montagmittag im Plus (finanzen.at)
|
20.07.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX am Montagmittag freundlich (finanzen.at)
|
20.07.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
20.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu RWE AG St.
|08:05
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|RWE Buy
|UBS AG
|15.07.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:05
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|RWE Buy
|UBS AG
|15.07.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:05
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|RWE Buy
|UBS AG
|15.07.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|57,68
|0,07%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:08
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:38
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|IBM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:05
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|07:20
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|20.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Microsoft Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.07.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.07.26
|Merck Buy
|UBS AG
|20.07.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|20.07.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Coca-Cola Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|20.07.26
|TAG Immobilien Outperform
|Bernstein Research
|20.07.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|20.07.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|20.07.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.