AstraZeneca Aktie
|146,05EUR
|2,15EUR
|1,49%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12380 Pence belassen. Seine Schätzung für den Produktumsatz des Pharmakonzerns liege um ein Prozent über der Konsensprognose, schrieb Richard Vosser in einem Ausblick am Dienstag. Das Gleiche gelte für den operativen Gewinn im Kerngeschäft. Die Jahresziele dürften die Briten bestätigen, ebenso wie die Aussagen zu den Wechselkurseffekten./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 07:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 07:16 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
123,80 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
147,15 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
124,27 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
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|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
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15.07.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
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|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|13.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09:38
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|13.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09:38
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|13.07.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|15.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|146,05
|1,49%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:49
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|10:39
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|10:08
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|09:52
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:38
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:37
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:37
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:35
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:34
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:33
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09:27
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|09:26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09:08
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:38
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|IBM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:05
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|07:20
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|20.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Microsoft Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.07.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.07.26
|Merck Buy
|UBS AG
|20.07.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG