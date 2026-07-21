Redcare Pharmacy Aktie

69,80EUR 2,05EUR 3,03%
Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

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21.07.2026 07:21:35

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Redcare Pharmacy mit "Buy" und einem Kursziel von 115 Euro in die Bewertung aufgenommen. Investoren unterschätzten das Margenpotenzial der Online-Apotheke, schrieb Yannik Siering in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält eine Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von rund 5 Prozent bis 2028/29 für möglich, während der Aktienkurs eine Marge von lediglich 3 bis 4 Prozent einpreise. Das Unternehmen dürfte langfristig seine starke Stellung im Online-Markt für verschreibungspflichtige Medikamente ausspielen, der selbst noch reichlich Potenzial haben dürfte./mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 07:00 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67,90 € 		Abst. Kursziel*:
69,37%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
69,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
64,76%
Analyst Name::
Yannik Siering 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

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07:21 Redcare Pharmacy Buy Warburg Research
13.07.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
07.07.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
18.06.26 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.26 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 69,75 2,95% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Aktuelle Aktienanalysen

07:21 Redcare Pharmacy Buy Warburg Research
07:20 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
20.07.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 Netflix Kaufen DZ BANK
20.07.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Microsoft Buy Deutsche Bank AG
20.07.26 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
20.07.26 CEWE Stiftung Buy Baader Bank
20.07.26 Salzgitter Halten DZ BANK
20.07.26 KWS SAAT Add Baader Bank
20.07.26 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
20.07.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 DocMorris Neutral UBS AG
20.07.26 Merck Buy UBS AG
20.07.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
20.07.26 Siemens Energy Buy UBS AG
20.07.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
20.07.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
20.07.26 Coca-Cola Buy Deutsche Bank AG
20.07.26 Ryanair Buy UBS AG
20.07.26 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
20.07.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research
20.07.26 TAG Immobilien Outperform Bernstein Research
20.07.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
20.07.26 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.07.26 Frequentis kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.07.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
20.07.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
20.07.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.07.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
20.07.26 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
20.07.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
20.07.26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
17.07.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Santander Buy UBS AG
17.07.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
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