Redcare Pharmacy Aktie
|69,80EUR
|2,05EUR
|3,03%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Redcare Pharmacy mit "Buy" und einem Kursziel von 115 Euro in die Bewertung aufgenommen. Investoren unterschätzten das Margenpotenzial der Online-Apotheke, schrieb Yannik Siering in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält eine Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von rund 5 Prozent bis 2028/29 für möglich, während der Aktienkurs eine Marge von lediglich 3 bis 4 Prozent einpreise. Das Unternehmen dürfte langfristig seine starke Stellung im Online-Markt für verschreibungspflichtige Medikamente ausspielen, der selbst noch reichlich Potenzial haben dürfte./mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 07:00 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
115,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67,90 €
|
Abst. Kursziel*:
69,37%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
69,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
64,76%
|
Analyst Name::
Yannik Siering
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
20.07.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
15.07.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der SDAX mittags (finanzen.at)
|
15.07.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verliert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.07.26
|XETRA-Handel: SDAX verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
13.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX notiert im Plus (finanzen.at)
|
13.07.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.07.26
|Freitagshandel in Frankfurt: SDAX notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|07:21
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|13.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|13.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|13.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|69,75
|2,95%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:21
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|07:20
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|20.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Microsoft Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.07.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.07.26
|Merck Buy
|UBS AG
|20.07.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|20.07.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Coca-Cola Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|20.07.26
|TAG Immobilien Outperform
|Bernstein Research
|20.07.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|20.07.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|20.07.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Santander Buy
|UBS AG
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.