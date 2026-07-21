Iberdrola Aktie

21,39EUR 0,06EUR 0,28%
Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.07.2026 08:07:19

Iberdrola SA Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Seine Gespräche mit Investoren signalisierten, dass der Markt hinsichtlich der Einpreisung höherer Rohstoffpreise im Vorfeld einer vollständigen Wiedereröffnung der Straße von Hormus weiterhin unsicher sei, schrieb Javier Garrido in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das decke sich mit der Einschätzung der Rohstoffanalysten von JPMorgan, die für das dritte oder vierte Quartal mit höheren europäischen Gaspreisen rechneten. Dies berge die Chance steigender und volatilerer Strompreise im vierten Quartal 2026 und im ersten Quartal 2027, was den Erzeugern und integrierten Energieunternehmen zu höheren Gewinnen verhelfen dürfte. Er sieht RWE, Engie, Naturgy und Centrica am besten positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 19:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
21,42 € 		Abst. Kursziel*:
-15,97%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
21,39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-15,85%
Analyst Name::
Javier Garrido 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Iberdrola SA

mehr Nachrichten

Analysen zu Iberdrola SA

mehr Analysen
08:07 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 Iberdrola Hold Deutsche Bank AG
14.07.26 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 Iberdrola Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.06.26 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Iberdrola SA 21,32 -0,05% Iberdrola SA

Aktuelle Aktienanalysen

09:08 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
08:56 Novartis Market-Perform Bernstein Research
08:38 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
08:29 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
08:29 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
08:28 IBM Buy Jefferies & Company Inc.
08:16 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
08:11 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
08:07 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:05 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:21 Redcare Pharmacy Buy Warburg Research
07:20 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
20.07.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 Netflix Kaufen DZ BANK
20.07.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Microsoft Buy Deutsche Bank AG
20.07.26 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
20.07.26 CEWE Stiftung Buy Baader Bank
20.07.26 Salzgitter Halten DZ BANK
20.07.26 KWS SAAT Add Baader Bank
20.07.26 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
20.07.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 DocMorris Neutral UBS AG
20.07.26 Merck Buy UBS AG
20.07.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
20.07.26 Siemens Energy Buy UBS AG
20.07.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
20.07.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
20.07.26 Coca-Cola Buy Deutsche Bank AG
20.07.26 Ryanair Buy UBS AG
20.07.26 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
20.07.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research
20.07.26 TAG Immobilien Outperform Bernstein Research
20.07.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
20.07.26 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.07.26 Frequentis kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.07.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
20.07.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
20.07.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.07.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
20.07.26 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
20.07.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
20.07.26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen