Delivery Hero Aktie

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Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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18.05.2026 21:24:51

Delivery Hero Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die deutliche Anteilsaufstockung des US-Fahrdienstvermittlers Uber an dem Essenlieferdienst dürfte Spekulationen auf eine mögliche Übernahme schüren, was mehr Fragen aufwerfe als Antworten gebe, schrieb Giles Thorne am Montag. Zu ersteren gehöre etwa eine mögliche Intervention der EU-Wettbewerbsbehörden. Thorne verwies zudem auf Medienberichte, wonach Uber und der südkoreanische Internetkonzern Naver ein Konsortium zur Übernahme von Delivery Heros südkoreanischer Essensliefer-Tochter Baemin bilden wollten. Derzeit gebe es viel Wirbel um Delivery Hero, was aber offensichtlich gut für den Aktienkurs sei./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 14:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 14:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
30,76 € 		Abst. Kursziel*:
-5,72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
31,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,29%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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