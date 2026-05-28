FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Salzgitter AG anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die Gespräche mit dem Management hätten seinen Eindruck bestätigt, dass der aktualisierte Ausblick des Stahlkonzerns wohl weiterhin einen beträchtlichen Risikopuffer für das zweite Halbjahr einkalkuliere, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET



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