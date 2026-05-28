Salzgitter Aktie
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WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
Salzgitter Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Salzgitter AG anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die Gespräche mit dem Management hätten seinen Eindruck bestätigt, dass der aktualisierte Ausblick des Stahlkonzerns wohl weiterhin einen beträchtlichen Risikopuffer für das zweite Halbjahr einkalkuliere, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Buy
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58,90 €
|
Abst. Kursziel*:
10,36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
59,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,80%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Salzgitter
|
27.05.26
|EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
22.05.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.05.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Mittag steigen (finanzen.at)
|
20.05.26
|Börse Frankfurt: MDAX schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.05.26
|Handel in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu (finanzen.at)
|
20.05.26
|MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Salzgitter-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.05.26
|Schwacher Handel: MDAX zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.05.26
|MDAX aktuell: MDAX verbucht Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Salzgitter
|10:55
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
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|DZ BANK
|13.05.26
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Salzgitter Neutral
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Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Pfizer Underweight
|Barclays Capital
|08:50
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
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|08:26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:10
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:07
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:05
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|08:02
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|Bernstein Research
|07:59
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|07:27
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Barclays Capital
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|07:03
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|UBS AG
|06:26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|STMicroelectronics Buy
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|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
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|Ferrari Buy
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|27.05.26
|Ferrari Buy
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|RELX Outperform
|Bernstein Research
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|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
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|Amazon Buy
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|FUCHS Kaufen
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|BioNTech Buy
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|DZ BANK
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|E.ON Equal Weight
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|Barclays Capital