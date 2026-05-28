Bayer Aktie
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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Es sei nicht das erste Mal, dass es in Brasilien den Versuch gebe, den Einsatz von Glyphosat gerichtlich verbieten zu lassen, schrieb Matthew Weston am Mittwochmittag. Er sieht insgesamt nur geringe Erfolgschancen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 13:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37,45 €
|
Abst. Kursziel*:
38,85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,38%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayer
|
15:59
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags leichter (finanzen.at)
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27.05.26
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Analysen zu Bayer
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