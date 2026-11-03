STRATEC Aktie
|24,75EUR
|1,30EUR
|5,54%
WKN DE: STRA55 / ISIN: DE000STRA555
STRATEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec nach einer Gewinnwarnung für 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Mit einer Senkung der Jahresziele sei bereits weitgehend gerechnet worden, schrieb Jan Koch in einer Studie am Dienstag. Es sei das fünfte Jahr in Folge, in dem der Hersteller medizintechnischer Geräte die eigenen finanziellen Vorgaben reduziert habe. Zu begrüßen sei derweil die Trennung von der Hämatologietochter Diatron./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STRATEC SE Hold
|
Unternehmen:
STRATEC SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
23,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,09%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
24,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,15%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Nachrichten zu STRATEC SE
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:38
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|07:35
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|07:35
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:38
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|STRATEC SE
|24,75
|5,54%
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|17:39
|HUGO BOSS Neutral
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|17:38
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:34
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:34
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15:47
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|15:02
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|14:39
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:09
|Eni Buy
|UBS AG
|14:09
|BP Buy
|UBS AG
|14:07
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|14:07
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|14:04
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|13:38
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:36
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:30
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|13:12
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:05
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
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|Deutsche Bank AG