ProSiebenSat.1 Media Aktie

3,12EUR -0,03EUR -0,95%
ProSiebenSat.1 Media ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770

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03.11.2026 12:35:42

ProSiebenSat1 Media SE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 4,00 auf 3,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das erste Halbjahr sei für die europäische TV-Branche wie erwartet gemischt ausgefallen, schrieb Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anbieter wie RTL, ITV und M6 hätten im Werbegeschäft von der Fußball-Weltmeisterschaft profitiert. Bei Sendern ohne Übertragungsrechte wie ProSiebenSat.1 und MFE seien die Werbeeinnahmen hingegen zurückgegangen./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Hold
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
3,40 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
3,10 € 		Abst. Kursziel*:
9,54%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
3,12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,90%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

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12:35 ProSiebenSat.1 Media Hold Deutsche Bank AG
11.08.26 ProSiebenSat.1 Media Halten DZ BANK
06.08.26 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
15.07.26 ProSiebenSat.1 Media Hold Deutsche Bank AG
14.05.26 ProSiebenSat.1 Media Equal Weight Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel

ProSiebenSat.1 Media SE 3,12 -0,95% ProSiebenSat.1 Media SE

Aktuelle Aktienanalysen

13:12 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:10 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:10 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:07 Visa Kaufen DZ BANK
13:05 CTS Eventim Buy UBS AG
13:04 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
13:01 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
12:57 Dürr Hold Deutsche Bank AG
12:50 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
12:45 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
12:41 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
12:39 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:38 Assicurazioni Generali Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:38 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:36 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
12:35 ProSiebenSat.1 Media Hold Deutsche Bank AG
12:33 Befesa Hold Deutsche Bank AG
12:33 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:31 PUMA Neutral UBS AG
12:30 Alstom Hold Deutsche Bank AG
12:30 TRATON Neutral UBS AG
12:29 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
12:28 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
12:28 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
12:27 NORMA Group Buy Warburg Research
12:26 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
12:26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:26 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
12:24 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
12:24 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:23 Deutsche Wohnen Buy Deutsche Bank AG
12:22 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
12:19 Lufthansa Buy UBS AG
12:19 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:16 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:15 Philips Neutral UBS AG
12:15 SFC Energy Buy Warburg Research
12:14 Zalando Buy UBS AG
12:10 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:09 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
12:07 Alstom Underweight Barclays Capital
12:03 PUMA Equal Weight Barclays Capital
12:02 adidas Overweight Barclays Capital
11:14 Redcare Pharmacy Buy Warburg Research
11:14 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
11:11 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
10:55 Evonik Buy Jefferies & Company Inc.
10:49 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
10:45 Zalando Buy Deutsche Bank AG
10:11 Palfinger kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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