ProSiebenSat.1 Media Aktie
|3,12EUR
|-0,03EUR
|-0,95%
WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770
ProSiebenSat1 Media SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 4,00 auf 3,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das erste Halbjahr sei für die europäische TV-Branche wie erwartet gemischt ausgefallen, schrieb Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anbieter wie RTL, ITV und M6 hätten im Werbegeschäft von der Fußball-Weltmeisterschaft profitiert. Bei Sendern ohne Übertragungsrechte wie ProSiebenSat.1 und MFE seien die Werbeeinnahmen hingegen zurückgegangen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Hold
|
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3,40 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
3,10 €
|
Abst. Kursziel*:
9,54%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
3,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,90%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|06.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Barclays Capital
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|06.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|01.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Sell
|Warburg Research
|26.03.25
|ProSiebenSat.1 Media Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.24
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|06.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ProSiebenSat.1 Media SE
|3,12
|-0,95%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:12
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:05
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|12:26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|12:26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|12:24
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:23
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:19
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|12:19
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:15
|Philips Neutral
|UBS AG
|12:15
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|12:14
|Zalando Buy
|UBS AG
|12:10
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|12:07
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|12:03
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|12:02
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|11:14
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|11:14
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|11:11
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10:55
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:45
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)