TAG Immobilien Aktie
|11,29EUR
|-0,01EUR
|-0,09%
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
TAG Immobilien Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TAG Immobilien von 18 auf 14 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler reduzierte in einer Branchenstudie am Dienstag die Schätzungen für den europäischen Immobiliensektor wegen gestiegener Marktzinsen. Diese bedeuteten höhere Finanzierungskosten für die Unternehmen, schrieb er. Die Bewertungen der Portfolios dürften sinken und Verkäufe erschweren./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
14,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,71 €
|
Abst. Kursziel*:
30,72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,00%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TAG Immobilien AG
|
29.10.26
|MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TAG Immobilien von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
27.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
26.10.26
|EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
26.10.26
|Erste Schätzungen: TAG Immobilien präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.10.26
|Schwacher Handel: MDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.10.26
|Börse Frankfurt: MDAX fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
Analysen zu TAG Immobilien AG
|12:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|TAG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|16.09.25
|TAG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|19.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|TAG Immobilien AG
|11,29
|-0,09%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:39
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:38
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:34
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:34
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15:47
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|15:02
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|14:39
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:09
|Eni Buy
|UBS AG
|14:09
|BP Buy
|UBS AG
|14:07
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|14:07
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|14:04
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|13:38
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:36
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:30
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|13:12
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:05
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG