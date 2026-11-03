TRATON Aktie
|32,22EUR
|0,46EUR
|1,45%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton von 41 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Er rechne zwar im vierten Quartal mit einer gewissen Margenverbesserung gegenüber dem Vorquartal, sei jedoch der Ansicht, dass dies bereits weitgehend im Kurs eingepreist ist, schrieb Hemal Bhundia in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Schwächere Absatzmengen in China und Brasilien sowie weiterer potenzieller Kostendruck ? einschließlich der Herausforderungen beim Hochlauf des Geschäfts in Nordamerika ? könnten die Margenentwicklung der Nutzfahrzeugholding einschränken./rob/la/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
31,64 €
|
Abst. Kursziel*:
10,62%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
32,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,63%
|
Analyst Name::
Hemal Bhundia
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
|
17:29
|Fahren ohne Fahrer: autonomer Bus mit Passagieren in München (dpa-AFX)
|
28.10.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Traton auf 'Kaufen' - Fairer Wert 38 Euro (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
28.10.26
|TRATON-Aktie sinkt: Keine Überraschung beim Ergebnis, aber starke Nachfrage (dpa-AFX)
|
28.10.26
|ROUNDUP: VW-Truckholding Traton steigert Aufträge weniger als gedacht (dpa-AFX)
|
28.10.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
28.10.26
|Traton steigert Profitabilität - Prognose bestätigt (Dow Jones)
|
28.10.26
|EQS-News: TRATON GROUP increases unit sales, sales revenue, and adjusted operating result in the first nine months of 2026 (EQS Group)
Analysen zu TRATON
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|TRATON
|32,22
|1,45%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:39
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:38
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:34
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:34
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15:47
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|15:02
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|14:39
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:09
|Eni Buy
|UBS AG
|14:09
|BP Buy
|UBS AG
|14:07
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|14:07
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|14:04
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|13:38
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:36
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:30
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|13:12
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:05
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG