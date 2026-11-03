Knorr-Bremse Aktie

92,35EUR 1,10EUR 1,21%
Knorr-Bremse ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

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03.11.2026 13:10:05

Knorr-Bremse Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 127 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa kappte am Montag in einem Resümee zum Quartalsbericht ihre Auftrags- und Umsatzschätzungen. Zudem gewichtete sie die Prognosen für das Jahr 2028 höher als bisher./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 14:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
117,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
92,55 € 		Abst. Kursziel*:
26,42%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
92,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,69%
Analyst Name::
Daniela Costa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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30.10.26 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel

Knorr-Bremse 92,35 1,21% Knorr-Bremse

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17:39 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
17:38 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
17:38 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
17:34 init innovation in traffic systems Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17:34 AstraZeneca Kaufen DZ BANK
16:54 Lufthansa Halten DZ BANK
15:47 TeamViewer Kaufen DZ BANK
15:16 Apple Verkaufen DZ BANK
15:02 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
14:39 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
14:32 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
14:31 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:23 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
14:09 Eni Buy UBS AG
14:09 BP Buy UBS AG
14:07 Deutsche Börse Neutral UBS AG
14:07 London Stock Exchange Buy UBS AG
14:04 Apple Underweight Barclays Capital
14:04 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
14:02 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
13:38 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
13:36 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
13:33 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
13:31 Santander Outperform RBC Capital Markets
13:30 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:29 init innovation in traffic systems Buy Warburg Research
13:12 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:10 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:10 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:07 Visa Kaufen DZ BANK
13:05 CTS Eventim Buy UBS AG
13:04 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
13:01 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
12:57 Dürr Hold Deutsche Bank AG
12:50 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
12:45 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
12:41 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
12:39 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:38 Assicurazioni Generali Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:38 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:36 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
12:35 ProSiebenSat.1 Media Hold Deutsche Bank AG
12:33 Befesa Hold Deutsche Bank AG
12:33 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:31 PUMA Neutral UBS AG
12:30 Alstom Hold Deutsche Bank AG
12:30 TRATON Neutral UBS AG
12:29 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
12:28 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
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