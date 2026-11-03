PUMA Aktie
|26,14EUR
|-0,63EUR
|-2,35%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma nach Quartalszahlen von 22,70 auf 24,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Umsatz des Sportartikelherstellers habe die Markterwartung übertroffen, und die Lagerbereinigung verlaufe nach Plan, schrieb Robert Krankowski in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings blieben Fragen zum Wachstum bestehen./rob/la/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 01:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
24,80 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
26,39 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,03%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
26,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,13%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
Analysen zu PUMA SE
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:03
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:03
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:03
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|26,14
|-2,35%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:39
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:38
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:34
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:34
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15:47
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|15:02
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|14:39
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:09
|Eni Buy
|UBS AG
|14:09
|BP Buy
|UBS AG
|14:07
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|14:07
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|14:04
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|13:38
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:36
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:30
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|13:12
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:05
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG