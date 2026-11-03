arGEN-X Aktie

782,80EUR 4,20EUR 0,54%
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WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

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03.11.2026 12:38:08

arGEN-X Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Argenx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 950 Euro belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Pharmakonzerns habe er sein Bewertungsmodell überarbeitet, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daraus resultiere eine Anhebung seiner Umsatzprognosen für den Zeitraum 2026 bis 2031 von bis zu 10 Prozent. Argenx biete mittelfristig ein attraktives Wachstumsprofil./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 21:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Overweight
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
950,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
783,60 € 		Abst. Kursziel*:
21,24%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
782,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,36%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

arGEN-X N.V. 782,80 0,54% arGEN-X N.V.

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13:01 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
12:57 Dürr Hold Deutsche Bank AG
12:50 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
12:45 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
12:41 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
12:39 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:38 Assicurazioni Generali Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:38 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:36 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
12:35 ProSiebenSat.1 Media Hold Deutsche Bank AG
12:33 Befesa Hold Deutsche Bank AG
12:33 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:31 PUMA Neutral UBS AG
12:30 Alstom Hold Deutsche Bank AG
12:30 TRATON Neutral UBS AG
12:29 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
12:28 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
12:28 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
12:27 NORMA Group Buy Warburg Research
12:26 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
12:26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:26 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
12:24 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
12:24 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:23 Deutsche Wohnen Buy Deutsche Bank AG
12:22 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
12:19 Lufthansa Buy UBS AG
12:19 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:16 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:15 Philips Neutral UBS AG
12:15 SFC Energy Buy Warburg Research
12:14 Zalando Buy UBS AG
12:10 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:09 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
12:07 Alstom Underweight Barclays Capital
12:03 PUMA Equal Weight Barclays Capital
12:02 adidas Overweight Barclays Capital
11:14 Redcare Pharmacy Buy Warburg Research
11:14 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
11:11 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
10:55 Evonik Buy Jefferies & Company Inc.
10:49 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
10:45 Zalando Buy Deutsche Bank AG
10:11 Palfinger kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:57 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
09:54 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
09:51 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
09:43 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:42 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
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