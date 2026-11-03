Rheinmetall Aktie

1 004,00EUR 5,20EUR 0,52%
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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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03.11.2026 12:16:53

Rheinmetall Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Hold" mit einem Kursziel von 1020 Euro belassen. Eine in einem Branchendienst kolportierte Verzögerung des Großauftrags des Bundes für Boxer-Radfahrzeuge würde ein Verfehlen des Auftragsziels von Rheinmetall für 2026 bedeuten, schrieb George McWhirter in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem würde der Free Cashflow mit bis zu rund drei Milliarden Euro belastet, wenn entsprechende Vorauszahlungen ausblieben./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Hold
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
1 020,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
1 003,20 € 		Abst. Kursziel*:
1,67%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
1 004,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,59%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12:16 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Rheinmetall Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

Rheinmetall AG 1 004,00 0,52% Rheinmetall AG

Aktuelle Aktienanalysen

17:39 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
17:38 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
17:38 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
17:34 init innovation in traffic systems Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17:34 AstraZeneca Kaufen DZ BANK
16:54 Lufthansa Halten DZ BANK
15:47 TeamViewer Kaufen DZ BANK
15:16 Apple Verkaufen DZ BANK
15:02 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
14:39 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
14:32 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
14:31 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:23 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
14:09 Eni Buy UBS AG
14:09 BP Buy UBS AG
14:07 Deutsche Börse Neutral UBS AG
14:07 London Stock Exchange Buy UBS AG
14:04 Apple Underweight Barclays Capital
14:04 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
14:02 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
13:38 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
13:36 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
13:33 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
13:31 Santander Outperform RBC Capital Markets
13:30 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:29 init innovation in traffic systems Buy Warburg Research
13:12 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:10 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:10 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:07 Visa Kaufen DZ BANK
13:05 CTS Eventim Buy UBS AG
13:04 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
13:01 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
12:57 Dürr Hold Deutsche Bank AG
12:50 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
12:45 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
12:41 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
12:39 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:38 Assicurazioni Generali Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:38 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:36 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
12:35 ProSiebenSat.1 Media Hold Deutsche Bank AG
12:33 Befesa Hold Deutsche Bank AG
12:33 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:31 PUMA Neutral UBS AG
12:30 Alstom Hold Deutsche Bank AG
12:30 TRATON Neutral UBS AG
12:29 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
12:28 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
12:28 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
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