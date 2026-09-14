Eni Aktie
|24,14EUR
|0,07EUR
|0,27%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
Eni Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. BP dürfte unter Europas großen Ölkonzernen im zweiten Halbjahr am stärksten von höheren Raffiniermargen profitieren, schrieb Mark Wilson in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Eni profitiere hier am wenigsten. Nach den jüngsten Milliarden-Verträgen in Venezuela ist Wilson allerdings von der Ölförderungs-Story der Italiener überzeugt, sodass er die Eni-Aktien wie auch diejenigen von Shell und Totalenergies zum Kauf empfiehlt./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 20:51 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 21:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,37 €
|
Abst. Kursziel*:
23,10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,28%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
11.09.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich stärker (finanzen.at)
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11.09.26
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11.09.26
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10.09.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
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09.09.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
09.09.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
09.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.at)
|
09.09.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
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|Eni Buy
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|08.09.26
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|Eni Overweight
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|25.08.26
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|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
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|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
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|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Eni Sector Perform
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|20.08.26
|Eni Hold
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|29.07.26
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|02.06.26
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Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|24,25
|0,71%
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|Barclays Capital
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|09:15
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|Saint-Gobain Overweight
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|Boeing Buy
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|07:48
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|07:47
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|07:45
|Infineon Neutral
|UBS AG
|07:45
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07:34
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|UBS AG
|07:34
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|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
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|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Salesforce Neutral
|UBS AG
|11.09.26
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|UBS AG
|11.09.26
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|UBS AG
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|11.09.26
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|11.09.26
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|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.09.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
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