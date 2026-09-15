Eni Aktie

24,12EUR 0,20EUR 0,82%
Eni für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

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15.09.2026 12:09:13

Eni Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eni von 29,50 auf 30,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Vertrag für das Schwerölfeld Junin-5 in Venezuela treibe sowohl das Wachstum als auch die Wertschöpfung der Italiener an, schrieb Lydia Rainforth am Montag./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 17:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
30,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
24,05 € 		Abst. Kursziel*:
26,85%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
24,12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,48%
Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Eni S.p.A.

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12:09 Eni Overweight Barclays Capital
14.09.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Eni Overweight Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel

Eni S.p.A. 24,11 0,77% Eni S.p.A.

Aktuelle Aktienanalysen

12:09 Eni Overweight Barclays Capital
12:07 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
12:06 AXA Outperform RBC Capital Markets
11:04 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:00 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
09:49 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
09:45 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:07 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
09:06 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
09:06 GSK Hold Deutsche Bank AG
09:05 Novartis Hold Deutsche Bank AG
08:58 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:43 ASML NV Outperform Bernstein Research
08:42 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
08:40 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:37 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
08:28 RTL Market-Perform Bernstein Research
08:24 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
07:57 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:53 Netflix Outperform Bernstein Research
07:52 National Grid Outperform Bernstein Research
06:57 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
06:53 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
06:50 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:46 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:44 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:43 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:42 SCHOTT Pharma Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
14.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
14.09.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Broadcom Outperform Bernstein Research
14.09.26 AMD Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 ASTA Energy Solutions Add Baader Bank
14.09.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.09.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 AMD Outperform Bernstein Research
14.09.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research
14.09.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
14.09.26 ams neutral Deutsche Bank AG
14.09.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
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