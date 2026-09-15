EssilorLuxottica Aktie
|147,60EUR
|-0,90EUR
|-0,61%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Die neue Hörbrille Nuance Audio Plus dürfte viele Unzulänglichkeiten der ersten Generation angehen, schrieb Julien Dormois am Montag. Sie sei ein klarer Schritt vorwärts in Richtung kommerziell relevanter Größe, weg vom reinen Machbarkeitsnachweis./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
250,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
148,25 €
|
Abst. Kursziel*:
68,63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
147,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
69,38%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|06:57
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|06:57
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|06:57
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|26.08.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|147,80
|-0,47%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:28
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|07:57
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|07:52
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|06:57
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:50
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|14.09.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.